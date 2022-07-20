تسرب نفطي قبالة سواحل جزر البهاما

أعلن رئيس وزراء جزر البهاما تشيستر كوبر، أن أكثر من 130 ألف لتر من النفط تسربت قبالة سواحل جزيرة جريت إكسوما في أرخبيل البهاما.

وقال رئيس الوزراء إن التسرب حدث أقناء إفراغ سفينة The Arabian، وقودا لشركة الطاقة الباهامية BPL بالقرب من مدينة جورج تاون.

وأضاف أن حوالي 30 ألف غالون (136 ألف ليتر) نفط تسرب.

ويتجمع النفط المتسرب في خليج مجاور لنادي اليخوت بالجزيرة. وأكد كوبر أن الحكومة تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي