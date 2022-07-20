 
مباشر

سعيّد يشكر الجزائر على مساعدتها في إخماد حرائق الغابات في تونس

أخبار العالم

سعيّد يشكر الجزائر على مساعدتها في إخماد حرائق الغابات في تونس
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgml

وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، الشكر لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون على مساعدة بلاده في إخماد حرائق الغابات، مشيدا بروح الأخوّة والتضامن بين الشعبين.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إن "تبون تلقى مكالمة من سعيد، أعرب له فيها عن شكره وتقديره، للسرعة التي تجاوبت بها الجزائر في إيصال الإمدادات إلى تونس، للمساعدة في إخماد الحرائق، مُثمنا روح الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين".

واندلع مساء أمس الثلاثاء حريق ضخم بجبل بوقرنين بولاية بن عروس شمال تونس، وحريق ثان في منطقة بوعرقوب بولاية نابل شمال شرق البلاد.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)