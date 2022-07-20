سعيّد يشكر الجزائر على مساعدتها في إخماد حرائق الغابات في تونس

وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، الشكر لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون على مساعدة بلاده في إخماد حرائق الغابات، مشيدا بروح الأخوّة والتضامن بين الشعبين.

وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية إن "تبون تلقى مكالمة من سعيد، أعرب له فيها عن شكره وتقديره، للسرعة التي تجاوبت بها الجزائر في إيصال الإمدادات إلى تونس، للمساعدة في إخماد الحرائق، مُثمنا روح الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين".

#هام

تلقى، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة من أخيه السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، أعرب له فيها، عن شكره وتقديره، للسرعة التي تجاوبت بها الجزائر في إيصال الإمدادات إلى تونس، للمساعدة في إخماد الحرائق، مُثمنا روح الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين. — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) July 20, 2022

واندلع مساء أمس الثلاثاء حريق ضخم بجبل بوقرنين بولاية بن عروس شمال تونس، وحريق ثان في منطقة بوعرقوب بولاية نابل شمال شرق البلاد.

المصدر: RT