رئيسي يشدد على ضرورة استعادة الجيش السوري السيطرة على كافة الحدود السورية

شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على ضرورة أن يبسط الجيش السوري سيطرته على كافة الحدود السورية، واحترام السيادة الوطنية لسوريا.

وفي تصريح خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قال رئيسي: "أنا واثق من أن المستقبل سيكون لصالح أبناء هذا البلد.. صبر الشعب السوري ومقاومته سيضمن للبلاد والمنطقة مستقبلا مشرقا".

وشدد على أنه "يجب على الأمريكيين مغادرة سوريا"، معتبرا أن "انسحاب أمريكا من شرق الفرات والمنطقة بأسرها هو الحل الرئيس والجذري لأزمات غرب آسيا".

بدوره، أعرب المقداد عن تقديره لعقد اجتماع أستانا في إيران، معربا عن ارتياحه لمنجزات ومخرجات هذا الاجتماع.

وأضاف: "تصريحات الرئيس الإيراني والمرشد الأعلى للثورة تشير إلى تحالف وثيق بين طهران ودمشق".

المصدر: irna