قائد أمني إيراني: حرس الحدود منع خليتين إرهابيتين من التسلل إلى البلاد

قال نائب قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد جلال ستارة، إن عناصر خليتين إرهابيتين حاولوا فجر اليوم التسلل إلى البلاد عبر محافظتي كردستان، وكرمانشاه.

وأوضح أن إحدى الخليتين حاولت التسلل عبر حدود مدينة "بانة" في كردستان والأخرى من حدود مدينة "باوة" في محافظة كرمانشاه، "لكن القوات المضحية لدى حرس الحدود الايراني أفشلت هذه المحاولات"، مؤكدا أن "الخلية التي حاولت التسلل عبر منفذ باوة الحدودي دمرت بالكامل، بينما هربت الثانية التي أرادت النفوذ إلى البلاد عبر مدينة بانة في كردستان، إلى دولة أخرى".

ولفت إلى أن "هكذا أحداث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، مشددا على أن "قوات حرس الحدود ستدافع بضراوة عن ثغور الجمهورية الإسلامية وأمنها".

كما حذر الجماعات الارهابية، من "رد قاصم ومزلزل على تحركاتها".

يذكر، أن اشتباكا مسلحا حدث فجر اليوم بين قوات حرس الحدود وعناصر إرهابية حاولت التسلل إلى إيران، مما أسفر عن مقتل ضابطين.

المصدر: irna