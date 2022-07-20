ألمانيا تتوقع استئناف روسيا إمدادها بالغاز بنسبة 30%

رجحت وكالة الشبكات الفيدرالية الألمانية اسئناف روسيا إمدادها بالغاز عبر "السيل الشمالي 1" يوم غد الخميس، بواقع 30% من الكمية الطبيعية.

وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر، إن حجم إمدادات الغاز عبر "السيل الشمالي 1"، يوم الخميس 21 يوليو، سيصل إلى ما يكفي لتوليد 530 غيغا واط/ساعة، بواقع حوالي 30% من القدرة الطبيعية.

وكتب مولر "غازبروم" فاخرت بأنه الآن سيتم تسليم حوالي 530 غيغا واط/ساعة من الغاز يوميا اعتبارا من 21 يوليو عبر "السيل الشمالي 1"، بواقع 30% من الكمية الطبيعية".

المصدر: وكالات