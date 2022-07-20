الرئيس القبرصي: مقترحات القبارصة الأتراك تهدف لتقسيم الجزيرة

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن "المقترحات التي قدمها زعيم القبارصة الأتراك الانفصاليين هي محاولة جديدة وغير مقبولة" تهدف إلى تقسيم الجزيرة.

وأضاف أناستاسيادس أنه يعتبر هذه الأفكار "محاولة أخرى لترسيخ الرواية غير المقبولة لتسوية تقوم على دولتين مستقلتين"، مشيرا إلى أنه سيكون على استعداد لمناقشة أي اقتراح "طالما أنه لا ينحرف عن إطار العمل المتفق عليه والمعتمد من الأمم المتحدة لإعادة توحيد قبرص كاتحاد فيدرالي يتألف من مناطق القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك".

ومن بين المقترحات الخمسة التي قدمها زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار لاتفاق سلام ومستقبل قبرص خطة للاستكشاف المشترك لمكامن الغاز الطبيعي البحرية المحتملة.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص على أسس عرقية عندما غزتها تركيا قبل 48 عاما في مثل هذا اليوم، في أعقاب انقلاب لأنصار الاتحاد مع اليونان. فقط تركيا هي التي تعترف بإعلان استقلال القبارصة الأتراك في الثلث الشمالي للجزيرة، حيث تحتفظ فيها بأكثر من 35 ألف جندي.

كان رفض أناستاسيادس للمقترحات في الذكرى السنوية لتقسيم الجزيرة في عام 1974 أوضح مؤشر حتى الآن على مدى تباعد الجانبين في إيجاد أي أرضية مشتركة لاستئناف المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة.

المصدر: AP