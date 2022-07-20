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غضب في إسرائيل إثر فيديو "مسرحية إعدام اليهود"

أخبار العالم

غضب في إسرائيل إثر فيديو
RT
غضب في إسرائيل بسبب فيديو "مسرحية إعدام اليهود"
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أثار مقطع فيديو لمقتطفات من مسرحية مدرسية في القدس الشرقية، غضبا وانتقادات واسعة في إسرائيل.

وظهر الطلاب وهم يوجهون "أسلحة" إلى طلاب آخرين يرتدون زي يهود متدينين معصوبي الأعين وجاثيين على ركبهم، على وقع أغاني فلسطينية حماسية في حضور العشرات من أولياء الأمور الذين كانوا يهتفون ويصفقون. 

وعرضت المسرحية في مدرسة عناتا الثانوية الفلسطينية في القدس الشرقية، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير لقناة 12 يوم الأربعاء.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ونددت وزارة التعليم الإسرائيلية بالحادثة، وأوضحت أن المدرسة تحت السيطرة الإدارية الكاملة للسلطة الفلسطينية.

واعتبر النائب الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، في تعليق له على "تويتر" أن الحادث يشكل "تحريضا ضده على وجه التحديد"، بحجة أن الطالب الذي كان يرتدي ملابس دينية تقليدية، بما في ذلك الكيباه (القبعة) البيضاء، من المفترض أنه يمثل شخصيته.

المصدر: وسائل إعلام عبرية

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