البنتاغون يشكو إحجام الأمريكيين عن الخدمة في الجيش

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن نيتها تقليص قوام الجيش، بسبب النقص غير المسبوق في المجندين، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ووفق مقال الوكالة، ستفقد القوات المسلحة حوالي عشرة آلاف شخص، فيما أكد الجنرال جوزيف مارتن، أن توقعات العام المقبل تبدو أكثر كآبة.

وسيبلغ عدد القوات هذا العام حوالي 466400 بدلا من 476000 المتوقع، وفي عام 2023 سينخفض ​​إلى 445000.

ومع بقاء شهرين ونصف فقط في السنة المالية، حقق الجيش 50% فقط من هدفه البالغ 60 ألف جندي.

ووفقا لقادة عسكريين أمريكيين، بهذا المعدل، سيصل النقص إلى 25% بحلول 1 أكتوبر.

ويشرح البنتاغون مثل هذا الوضع الصعب في القوات المسلحة بحقيقة أن الشركات الخاصة توفر ظروف عمل أكثر ملاءمة، لذلك لا يستطيع الجيش ببساطة منافسة القطاع الخاص.

وقال البنتاغون إن الحل الأمثل الوحيد في هذه الحالة هو تقليص القوات المسلحة.

المصدر: أسوشيتد برس