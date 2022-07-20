لافروف يبحث مع نظيره الأذري التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأذري ديهون بيراموف، سبل تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان في إطار اتفاق تسوية قره باغ الذي رعته موسكو بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف أجرى مع نظيرة الأذري تبادل شامل لوجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

وتطرق الطرفان إلى التطور المستمر للتعاون الثنائي بين البلدين.

المصدر: RT