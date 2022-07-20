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وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن مرحلة حاسمة في الأزمة الأوكرانية

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وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن مرحلة حاسمة في الأزمة الأوكرانية
AP
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن المعارك في أوكرانيا تمر بمرحلة حاسمة، وأن الغرب سيواصل تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف.

وقال أوستن: "هذه مرحلة حاسمة في الصراع ودعمنا الجماعي لأوكرانيا مهم للغاية وضروري".

وأكدت الضابطة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ريبيكا كوفلر في وقت سابق، أن الأسلحة الأمريكية لن تساعد أوكرانيا على هزيمة روسيا، واستعادة المساحات الشاسعة التي أخذتها روسيا مستحيلة.

واعتبرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطأ في الحسابات من خلال تقديم مساعدة عسكرية غير محدودة إلى كييف.

المصدر: نوفوستي

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