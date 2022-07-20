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 مالي تطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام

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 مالي تطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام
فريق من البعثة الأممية في مالي ـ (حساب مينوسما في "تويتر")
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طرد المجلس العسكري الحاكم في مالي، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، بعد اتهامه بنشر "معلومات غير مقبولة" حول قضية احتجاز جنود من ساحل العاج في مالي.

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وجاء في بيان رسمي أن الحكومة في مالي أبلغت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، دانييلا كروسلاك، بقرار باماكو "دعوة أوليفييه سالغادو المتحدث باسم مينوسما، لمغادرة الأراضي (المالية) في غضون 72 ساعة".

واتهم البيان كروسلاك بأنه نشر "معلومات غير مقبولة" حول قضية احتجاز 49 جنديا من ساحل العاج منذ أكثر من أسبوع في باماكو.

 

المصدر: "أ ف ب"

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