بعد تسلل مراسلها إلى مكة المكرمة.. قناة عبرية تعتذر للمسلمين باللغة العربية (فيديو)

اعتذرت قناة عبرية للمسلمين، يوم الأربعاء، بعد تسلل مراسلها إلى مدينة مكة المكرمة وبثه شريط فيديو أثار جدلا واسعا.

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ونشرت القناة العبرية الـ 13 على حسابها الرسمي في "تويتر" باللغة العربية تغريدة غير مسبوقة، أكدت من خلالها أن زيارة محرر الشؤون الخارجية في القناة إلى مدينة مكة المكرمة لم تأت للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية.

وقالت القناة: "نحن في قناة الأخبار 13 نعبّر عن اعتذارنا وأسفنا إن شعر أحد بالغضب بسبب هذه الزيارة، إن الفضول الصحفي هو جوهر العمل الصحفي من أجل الوصول إلى كل الأماكن والتغطية من المصادر الأولى".

وأوضحت القناة أن "هذه المبادئ كانت على رأس الأولويات في زيارة المراسل جيل تماري إلى السعودية، ونعتبر أن المعرفة والتعرف على الأماكن الهامة من مصدرها الأول هي في غاية الأهمية.

وأفادت قناة الأخبار 13 بأنها تدعو إلى التسامح بين الأديان، وإلى معرفة الآخر وإلى احترام كل الأديان".

هذه المبادئ كانت على رأس الأوليات في زيارة جيل تماري الى السعودية

نحن في اخبار القناة 13 نعتبر ان المعرفة والتعرف على الأماكن الهامة من مصدر اول هي في غاية الأهمية.

نحن في اخبار القناة 13 ندعو الى التسامح بين الأديان, الى معرفة الاخر والى احترام كل الأديان>>> — חדשות 13 (@newsisrael13) July 19, 2022

وكان مراسل القناة العبرية قد بث تقريرا تلفزيونيا، الأحد الماضي، من داخل مدينة مكة، أكثر المدن قدسية بالنسبة للمسلمين، ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

המסע למכה: שליח חדשות 13 בתיעוד מתוך העיר החשובה ביותר לאיסלאם



לכתבה המלאה - https://t.co/4bg1Mnsu0K@tamarygilpic.twitter.com/LSAbvq6EGI — חדשות 13 (@newsisrael13) July 18, 2022

المصدر: "قناة 13" العبرية