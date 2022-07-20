بوتين يعلق على رسم يدعو الأوروبيين لـ"إغضابه" بعدم الاستحمام (صورة)

علق الرئيس فلاديمير بوتين على رسم إرشادي تروجه الحكومات الأوروبية وكتب عليه "إن أردت إغضاب بوتين، فاغسل أربع مناطق من بدنك لترشيد الماء والكهرباء"، مؤكدا أن أوروبا "قد جن جنونها".

وقال بوتين في منتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية الروسية، إن السلطات الأوروبية "قد أخطأت"، وهي الآن تبحث عن المذنبين وتدعو المواطنين إلى توفير المياه والكهرباء من أجل "إغضاب" السلطات الروسية.

وأضاف: "تواجه بعض الدول الغربية اليوم مشاكل في الطاقة، وأحد مكوناتها هو المضاربة على البيئة. هم يضاربون على الأجندة السياسية المحلية، ويخيفون الناس بهذه المشاكل. ثم يتخذون قرارات غير معقولة وغير محسوبة... الخطوة التالية هي البحث عن المذنبين".

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وأضاف أن "صورة تم عرضها عليه قبل أيام يتم الترويج لها في وسائل الإعلام في أوروبا لشخص يستحم وكتب عليها: "إذا كنت تريد إزعاج بوتين، فاغسل فقط هذه المناطق الأربعة من جسمك".

وتساءل بوتين: "ما هذا؟ لقد فقدوا صوابهم... وفروا المياه، وفروا الطاقة، وفروا الكهرباء... هذا مجرد هراء. لقد ارتكبوا الأخطاء، والآن لا يعرفون ماذا يفعلون بها ويبحثون عن المذنبين".

المصدر: rbc