ألمانيا تتوقع استئناف روسيا ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي 1" غدا

أعلن مشغل شبكة الغاز الألمانية Gascade أنه من المتوقع أن يستأنف الجانب الروسي غدا ضخ الغاز عبر خط "السيل الشمالي 1"، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية على الجانب الروسي.

وقال رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر، أن حجم الغاز الوارد من روسيا يجب أن يكفي لتوليد 800 غيغاواط من الكهرباء في الساعة أي أكثر بـ100 غيغاواط في الساعة عن القيمة المسجلة قبل أعمال الصيانة الدورية.

إقرأ المزيد

ومنذ 14 يونيو الماضي وحتى 11 يوليو الجاري، اضطرت شركة "غازبروم" الروسية لخفض إمدادات الغاز الطبيعي عبر "السيل الشمالي-1" بنحو 60% بسبب مشاكل صيانة التوربينات، إذ تذرعت كندا بالعقوبات الغربية ومنعت تسليم روسيا توربينات خضعت للصيانة لديها.

المصدر: نوفوستي