 
مباشر

واشنطن: مفاوضات تصدير الحبوب الأوكرانية تسير بشكل جيد

أخبار العالم

واشنطن: مفاوضات تصدير الحبوب الأوكرانية تسير بشكل جيد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgkl

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن المفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا حول تصدير الحبوب الأوكرانية تسير بشكل جيد.

وقالت غرينفيلد إنها "سمعت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المفاوضات تسير بشكل جيد"، وأعربت عن أملها في أن يستمر ذلك.

وأشارت إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تواصل واشنطن البحث عن طرق أخرى لتصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يجب على الغرب أن يرفع حصاره عن الأسمدة والحبوب الروسية إذا كان صادقا في رغبته بحل مشكلة الغذاء العالمية، وأن روسيا مستعدة لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود شريطة ذلك.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)