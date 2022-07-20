واشنطن: مفاوضات تصدير الحبوب الأوكرانية تسير بشكل جيد

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن المفاوضات بين الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا حول تصدير الحبوب الأوكرانية تسير بشكل جيد.

وقالت غرينفيلد إنها "سمعت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المفاوضات تسير بشكل جيد"، وأعربت عن أملها في أن يستمر ذلك.

وأشارت إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تواصل واشنطن البحث عن طرق أخرى لتصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه يجب على الغرب أن يرفع حصاره عن الأسمدة والحبوب الروسية إذا كان صادقا في رغبته بحل مشكلة الغذاء العالمية، وأن روسيا مستعدة لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود شريطة ذلك.

المصدر: تاس