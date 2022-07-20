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الصحة العالمية: 14 ألف إصابة بجدري القدرة في 70 بلدا معظمها في "مجتمع الميم"

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الصحة العالمية: 14 ألف إصابة بجدري القدرة في 70 بلدا معظمها في
Gettyimages.ru
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، يوم الأربعاء، تسجيل حوالي 14 ألف إصابة بجدرى القردة في أكثر من 70 دولة حول العالم.

وقال غيبريسوس: "تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن حوالي 14 ألف حالة مؤكدة هذا العام من أكثر من 70 دولة وإقليم. حتى الآن، تم الإبلاغ عن خمس وفيات، كلها في إفريقيا".

وأضاف أنه لا يزال يتم اكتشاف معظم الإصابات في أوروبا، ومعظمها بين الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال أمثالهم.

المصدر: نوفوستي

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