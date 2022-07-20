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دخول حزمة العقوبات الأوروبية السابعة ضد روسيا حيز التنفيذ غدا

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دخول حزمة العقوبات الأوروبية السابعة ضد روسيا حيز التنفيذ غدا
Sputnik
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أعلن وفد التشيك الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيتبنّى العقوبات الجديدة ضد روسيا الخميس 21 يوليو، ويعلنها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخه.

وكتب الوفد التشيكي على "تويتر": "سيوافق مجلس الاتحاد الأوروبي على هذه الحزمة في إجراء مكتوب ينتهي غدا في الساعة العاشرة صباحا. وستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد نشرها غدا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

واقترحت المفوضية الأوروبية في 15 يوليو حزمة من الإجراءات لتعزيز فعالية العقوبات الأوروبية ضد روسيا ضمت حظر استيراد الذهب الروسي وزيادة الرقابة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا وزيادة السيطرة على تجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.

المصدر: نوفوستي

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