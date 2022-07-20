موسكو: تصريحات واشنطن عن عزلة بوتين "سخيفة"

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات منسق الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي، عن "عزلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب رحلته إلى إيران"، بأنها سخيفة.

وقالت زاخاروفا: "لم تعد واشنطن تعرف كيف تنشر فرضيتها الفاشلة حول عزلة روسيا. يتم استخدام كل شيء، بما في ذلك السخافة".

وأضافت: "العزلة مثل المنطق إما موجودة أو لا. واليوم لا وجود لكلاهما، عزلة موسكو ومنطق واشنطن".

واعتبر البيت الأبيض في وقت سابق أن زيارة الرئيس الروسي لإيران، ترتبط بالعزلة المتزايدة لروسيا.

المصدر: نوفوستي