كوريا الشمالية تنتقد التقرير الأمريكي السنوي عن الاتجار بالبشر

استنكرت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، التقرير الأمريكي الأخير عن قضية الاتجار بالبشر، ووصفته بأنه "هراء مطلق".

وفي مقال نشر على موقعها على الإنترنت، انتقدت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ تقرير الاتجار بالبشر لعام 2022، والذي صنف كوريا الشمالية في المستوى الثالث، وهو أدنى مستوى، للعام العشرين على التالي.

وذكر المقال أن الولايات المتحدة يجب أن "تضع نفسها على طاولة العمليات أولا، قبل التدخل في شؤون الدول الأخرى وإخفاء العلل الموجودة لديها"، معتبرا أن "إصدار الولايات المتحدة، التي ما زالت تتبع التاريخ المشين للاتجار بالبشر، لتقريرها السنوي وتقييمها لحالة الاتجار بالبشر في البلدان الأخرى حسب أهوائها هو هراء مطلق وإهانة لحقوق الإنسان".

وأضاف المقال أن "الاتجار بالبشر مرض عضال موجود في الولايات المتحدة منذ مئات السنين منذ تأسيسها، ولا يزال متفشيًا في جميع أنحاء البلاد"، مشيرا إلى حالات الوفاة الأخيرة لحوالي 50 مهاجرا في حاوية شحن في ضواحي "سان أنطونيو" بولاية تكساس الأمريكية، كما أشار إلى أن حوالي 12.5 مليون أفريقي أجبروا على العبودية من عام 1525 إلى عام 1866.

وقد ذكر التقرير السنوي الأمريكي أن كوريا الشمالية تحتجز ما يتراوح بين 80 إلى 120 ألف شخص في معسكرات الاعتقال السياسي.

المصدر: "يونهاب"