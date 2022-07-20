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الكرملين ينفي صحة تصريحات البيت الأبيض عن "عزلة" روسيا

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الكرملين ينفي صحة تصريحات البيت الأبيض عن
Sputnik
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أعرب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عن عدم موافقته على تصريحات البيت الأبيض بشأن العزلة المتزايدة لروسيا.

وفي وقت سابق، اعتبر البيت الأبيض أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيران، ترتبط بالعزلة المتزايدة لروسيا، فضلا عن مزاعم بأن البلاد تواجه صعوبات تقنية عسكرية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "لا نوافق. هذا تقييم خاطئ من حيث الأساس".

في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إنه لا يمكن عزل روسيا، فالبلاد مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم.

في 17 يونيو، قالت صحيفة "دي فيلت" الألمانية إن استراتيجية الغرب لعزل روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين لم تنجح.

المصدر: نوفوستي

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