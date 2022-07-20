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البرتغال ترسل 315 طنا من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

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البرتغال ترسل 315 طنا من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
Globallookpress Philipp Schulze/dpa
ناقلة جند مصفحة من طراز "إم إس-113" (صورة أرشيفية)
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أكدت وزيرة الدفاع البرتغالية، إيلينا كاريراس، تلقي كييف 14 ناقلة جند مصفحة من طراز "إم إس-113"، فضلا عن معدات وذخيرة وأسلحة مقدمة من القوات المسلحة البرتغالية.

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ونقلت صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" Diario de Noticias، عن وزيرة الدفاع قولها: "لقد نقلنا حتى الآن 315 طنا من المعدات العسكرية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والذخيرة والأسلحة، فضلا عن المواد الطبية والصحية والمركبات والمسيرات". كما أكدت الوزيرة أن كييف تلقت بالفعل 14 ناقلة جند مصفحة من طراز "إم إس-113" مقدمة من القوات المسلحة البرتغالية.

المصدر: تاس

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