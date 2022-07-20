جمهورية دونيتسك تتوقع مشاركة روسيا وبيلاروس وسوريا في محاكمة مقاتلين أوكران

أعلنت رئيسة لجنة التشريع الإداري والجنائي للمجلس الشعبي لجمهورية دونيتسك، يلينا شيشكينا، أن روسيا وبيلاروس وسوريا تنوي إرسال ممثليها للمشاركة في محاكمة العسكريين الأوكرانيين.

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وقالت شيشكينا في حديثها لوكالة "نوفوستي": "نتوقع مشاركة العديد من بلدان العالم في المحاكمة. وقد عبرت بيلاروس وروسيا وسوريا عن رغبتها في بعث ممثليها. لسوء الحظ يوجد لدينا العديد من حلقات الجرائم للسلطة الأوكرانية والوحدات المسلحة الأوكرانية غير الشرعية".

وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، سابقا، أن محاكمة مقاتلي كتيبة "آزوف" المتطرفة الأوكرانية قد تتم قبل نهاية الصيف الجاري.

المصدر: نوفوستي