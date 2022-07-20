 
مباشر

جمهورية دونيتسك تتوقع مشاركة روسيا وبيلاروس وسوريا في محاكمة مقاتلين أوكران

أخبار العالم

جمهورية دونيتسك تتوقع مشاركة روسيا وبيلاروس وسوريا في محاكمة مقاتلين أوكران
Sputnik
مقاتلو كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة في مدينة ماريوبول، مايو عام 2022
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgi0

أعلنت رئيسة لجنة التشريع الإداري والجنائي للمجلس الشعبي لجمهورية دونيتسك، يلينا شيشكينا، أن روسيا وبيلاروس وسوريا تنوي إرسال ممثليها للمشاركة في محاكمة العسكريين الأوكرانيين.

إقرأ المزيد
رئيس دونيتسك: إحدى المراحل الأولى لمحاكمة مقاتلي
رئيس دونيتسك: إحدى المراحل الأولى لمحاكمة مقاتلي "آزوف" ستتم في ماريوبول

وقالت شيشكينا في حديثها لوكالة "نوفوستي": "نتوقع مشاركة العديد من بلدان العالم في المحاكمة. وقد عبرت بيلاروس وروسيا وسوريا عن رغبتها في بعث ممثليها. لسوء الحظ يوجد لدينا العديد من حلقات الجرائم للسلطة الأوكرانية والوحدات المسلحة الأوكرانية غير الشرعية".

وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، سابقا، أن محاكمة مقاتلي كتيبة "آزوف" المتطرفة الأوكرانية قد تتم قبل نهاية الصيف الجاري.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)