قائد عسكري خليجي يشيد بقدرات سلاح البحر الإيراني

أشاد قائد البحرية في سلطانة عمان، اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي، بقدرات القوة البحرية للجيش الإيراني، واصفا إياها بـ"المدهشة والمهمة".

وبحسب ما ذكرت قناة "العالم"، جاءت تصريحات اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي خلال تفقده مصانع البحرية الإيرانية في بندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوبي إيران.

من جهته، قال النقيب البحري رضا قرباني، قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش الإيراني في ميناء بندر عباس: "إن قائد البحرية السلطانية العمانية اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي أشاد بقدرات القوة البحرية للجيش الإيراني ووصفها بالمدهشة والمهمة، خلال تفقده المجمع الصناعي الكبير لمصانع بناء وإصلاح وصيانة السفن السطحية والجوفية التابعة للجيش".

ووفق "العالم"، حث اللواء الركن الرحبي على "زيادة التفاعلات البحرية بين البلدين ورفع مستوى تبادل المعرفة في مجال تصنيع المعدات القتالية"، حيث قال: "إن إيران وسلطنة عمان تحظيان بموقع استراتيجي وأهمية عسكرية على جانبي مضيق هرمز وعلى هذا الأساس فإن التفاعلات البحرية بين البلدين مهمة من حيث التدريب والمناورات البحرية".

جدير بالذكر أنه في سبتمبر 2013، وقعت إيران وسلطنة عمان في مقر وزارة الدفاع الإيرانية بالعاصمة طهران، على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، وفي سبتمبر 2016، وقع البلدان على اتفاقية تحديد الحدود البحرية في منطقة بحر عمان.

المصدر: "العالم"