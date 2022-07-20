قائد عسكري إيراني: المجال الجوي للبلاد مغطى بالكامل بمنظومات رادارية وصاروخية متطورة ومحلية

أكد المساعد التنسيقي لقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد أبو الفضل سبهري راد، أن المجال الجوي للبلاد مغطى بالكامل بمنظومات رادارية وصاروخية متطورة ومحلية.

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وخلال اجتماع لقادة المناطق والمجموعات الدفاعية لقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني، أوضح العميد أبو الفضل سبهري راد، قائلا: "إن المجال الجوي لبلدنا مغطى بالكامل بمنظومات رادارية وصاروخية متطورة ومحلية، وقد خلق هذا التفوق الجوي الأمن وراحة البال لمواطنينا"، لافتا إلى أن "الدفاع عن المجال الجوي لإيران الإسلامية لا يشكل تحديا اليوم".

وأكمل العميد الإيراني: "إن تغطية المجال الجوي الإيراني بمنظومات دفاع محلية وحديثة هو الورقة الرابحة لبلادنا في مواجهة الأعداء"، مؤكدا أن "القادة الاذكياء والقوى البشرية الجهادية في قوات الدفاع الجوي حققوا نجاحا كبيرا من خلال امتلاك منظومات دفاع متوسط ​​المدى وبعيد المدى".

وأضاف سبهري راد: "يعمل الدفاع الجوي للجيش ليل نهار لتصميم وبناء وتطوير أسلحة محلية طويلة المدى ودقيقة، لأن التوقف المؤقت في تقدم علوم الدفاع والمعرفة يقلل من قوة الردع الايرانية على الساحة الدولية"، موضحا أن التوجه المتقدم والتطور المتزايد في العلوم التقنية والهندسية في قوات الدفاع الجوي للجيش يسعى إلى تحقيق الاقتدار الوطني".

المصدر: "العالم"