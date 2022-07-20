طهران تطالب الدنمارك بإعادة طفل إيراني إلى أحضان عائلته

انتقد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية کاظم غریب أبادي قيام سلطات الدنمارك بفصل الطفل الإيراني داریوش حیدري عن والديه رغم معارضتهما داعيا لإعادة الطفل لأحضان عائلته بأسرع وقت ممكن.

وندد غريب أبادي بإصدار الحكم الجائر من قبل المحكمة الدنماركية بإعطاء حضانة الطفل الإيراني لأسرة دنماركية وتوجیه تهمة کاذبة بخطف الطفل لوالديه من قبل المحكمة.

کما انتقد قرار السلطات الدنمارکیة بشأن الطرد والترحيل القسري لوالدیه إلى إیران وفصل الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد عن أسرته، واصفا تصرفات الدنمارك بأنها انتهاك واضح لالتزاماتها بحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل.

المصدر: "إرنا"