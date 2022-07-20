"أنا أؤمن بمبادرة السلام العربية".. وزيرة إسرائيلية تعلق على فتح المجال الجوي السعودي

اعتبرت ميراف ميخائيلي، وزيرة المواصلات الإسرائيلية، زعيمة حزب العمل، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستلعب دورا كبير في تحسين العلاقات الإسرائيلية العربية، وخاصة مع الفلسطينيين.

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ويأتي ذلك بعد أن فازت ميراف ميخائيلي، بنتيجة ساحقة لتصبح أول رئيسة لحزب "العمال" في التاريخ تحتفظ بمقعدها في منافسات متتالية، لتنضم إلى 8 قادة مختلفين للحزب "الاشتراكي الديمقراطي" على مدى العقدين الماضيين.

وفي تصريحات لقناة "i24news" العبرية، أوضحت ميراف ميخائيلي قائلة: "حزب العمل يعيد بناء نفسه مجددا ويتحدث بشكل واضح حول أجندته التي ستستند علي استقلال إسرائيل.. هذه قاعدة صهيونية، وطن للشعب اليهودي ومساواة كاملة لكافة المواطنين".

وأردفت: "الأمن لا يعتمد فقط على القوة العسكرية ولكن على الاتفاقات السياسية واتفاقيات السلام مع جيراننا وبناء مجتمع عادل".

وعلقت ميراف ميخائيلي على فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية: "هذه أخبار مهمة جدًا للإسرائيليين، فهي تثلج الصدر، ولها تأثير يتجاوز قطاع الطيران..فهي تسمح للإسرائيليين بالسفر إلى العديد من الوجهات حول العالم في وقت أقل وبثمن أقل".

وأضافت: "بصفتي زعيمة لحزب العمل، آمل أن نتمكن من استخدام هذه الخطوة الصغيرة إلى الأمام لتوسيعها لمعالجة أهم قضية تواجه إسرائيل..الصراع الإسرائيلي الفلسطيني..أنا أؤمن بمبادرة السلام العربية ويجب أن نجد حلا إقليميا يشمل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

المصدر: "I24"