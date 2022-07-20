سفينة دورية يابانية تقصف بالخطأ ساحل البلاد بالذخيرة الحية

قالت قناة NHK التلفزيونية، إن سفينة دورية تابعة للأمن البحري في محافظة أوكيناوا بجنوب اليابان، أطلقت خلال عملية تفتيش، عن طريق الخطأ بذخيرة حية من مدفع آلي.

وذكرت القناة أن الحادث، وقع يوم أمس الثلاثاء، عندما كانت السفينة "شيموجي" في مياه ميناء جزيرة إيرابو بمحافظة أوكيناوا.

وفي التفاصيل، أجرى سبعة من أفراد الطاقم، صباح الثلاثاء، فحصا وقائيا للمدفع الأوتوماتيكي، قاموا خلاله بتحميله بالذخيرة ووضعه في حالة الاستعداد القتالي، وبات يلزم فقط الضغط على زر من كابينة التحكم لإطلاق النار. وحدث ذلك فعلا عندما قام أحد أفراد الطاقم بالضغط على زر الإطلاق في كابينة التحكم. وبعدها انطلقت 8 طلقات من عيار 20 مم لتضرب الساحل المقابل.

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ولم ترد حتى الآن أية معلومات عن وقوع إصابات وفقط تعرضت لأضرار وظهرت آثار شظايا على سيارات رجال الأمن المتوقفة في الميناء، وتسببت الطلقات بتكسير زجاج بعض السيارات هناك.

المصدر: نوفوستي