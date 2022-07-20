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قوات أوكرانيا قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 67 مرة أمس

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قوات أوكرانيا قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 67 مرة أمس
AP
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الجيش الأوكراني فتح النيران على أراضي الجمهورية 67 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أن الفصائل الأوكرانية، أطلقت خلال ذلك 437 قذيفة من مختلف صنوف الأسلحة والعيارات.  

وأضاف البيان: "خلال اليوم الماضي تم تسجيل 67 واقعة لإطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، التي أطلقت خلالها 437 قطعة ذخيرة من مختلف الأنواع".

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وتسبب القصف الأوكراني، بأضرار مختلف لتسعة منازل بالإضافة إلى منشأتين للبنية التحتية المدنية.

المصدر: نوفوستي

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