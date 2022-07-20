الجيش الإيراني يعلن استعداده لتصدير طائرات مسيرة بعيدة المدى لدول صديقة

أعلن قائد القوات البرية بالجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري أن جيش بلاده قام بصناعة طائرات مسيرة بعيدة المدى وأكثر تعقيدا تستخدم في عمليات خارج الحدود وفي الاستطلاع والقتال.

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ونقلت وكالة أنباء فارس عن العميد كيومرث حيدري قوله: "نحن جاهزون حاليا لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الدول الصديقة".

وأوضح قائد القوات البرية بالجيش الإيراني أن "الجيش الإيراني قام بصناعة مسيرات أكثر تعقيدا ويتم استخدام هذه المسيرات في عمليات ذات المسافات البعيدة وخارج الحدود وعمليات الاستطلاع والتدمير والقتال".

farsnews.ir

المصدر: وكالة أنباء فارس