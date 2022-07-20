جنرال ألماني: موارد روسيا لا تنضب

قال مفتش القوات البرية في الجيش الألماني الفريق ألفونس ميس، في حديث لصحيفة Handelsblatt، إن روسيا تمتلك موارد لا تنضب.

وأضاف الجنرال: "بفضل تفوق المدفعية، يتقدم الجيش الروسي كيلومترا بعد آخر".

وحث هذا الضابط الألماني، الجميع على عدم الاستهانة والاستخفاف بالجيش الروسي وتجنب محاولة التقليل من شأنه.

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وشدد ألفونس ميس، على أن هذا صراع "استنزاف"، والسؤال هو إلى متى يمكن لأوكرانيا التحمل، مضيفا: "لا أتحدث عن الجانب المادي والفني، بل عن أفراد الجيش".

وأشار الجنرال إلى أن القوات المسلحة الروسية، ستتعلم الكثير خلال هذه المواجهة. "سيصبح الجيش الروسي أكثر قدرة على القتال. بالإضافة إلى امتلاك روسيا موارد لا تنضب".

المصدر: نوفوستي