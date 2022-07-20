نتائج استطلاع رأي في تركيا: وصف العهر إهانة

ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن استطلاع رأي أظهرت نتائجه أن 83% من الأتراك اعتبروا كلمة "عاهرين" التي قيل إن الرئيس رجب طيب أردوغان وصف بها محتجين، إهانة.

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ولفتت الصحيفة التركية المعارضة إلى أن زعيم حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدم كلمة "عاهرين" في وصفه المحتجين في أحداث حديقة جيزي التي جرت في عام 2013.

وأوضحت "زمان" أن شركة "متروبول" للأبحاث، أجرت استطلاع رأي بعنوان "نبض تركيا – يونيو 2022"، طرح فيه على المشاركين سؤال: "هل تعتقد أن إطلاق لفظ (العاهرين) إهانة؟".

وأجاب 83 بالمائة على السؤال بـ"نعم، إنها إهانة"، فيما بلغت نسبة من قالوا "لا" 13.8٪.

ومن بين بيانات الاستطلاع التي وُصفت بالمدهشة، حسب الصحيفة "أن ناخبي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في تحالف الشعب رأوا أيضًا كلمة (العاهرين) إهانة".

وفيما قال 70.5 بالمائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية إن وصف "العاهرين" كان إهانة، قال 25.3 بالمائة إنها ليست إهانة.

كما أكد 80.6 بالمائة من ناخبي حزب الحركة القومية بأن هذا التعبير كان إهانة، وبالمثل وجد 90 في المائة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد وحزب الشعوب الديمقراطي في المعارضة، اللفظ إهانة.

وأشير في هذا السياق إلى أن "أكثر الناخبين الذين وجدوا أن أردوغان غير مخطئ، هم أعضاء حزب السعادة"، حيث رأى 48.2٪ من أعضاء هذا الحزب "الذين شاركوا في الاستطلاع أن أردوغان كان مصيبا. وبلغت نسبة من وجد عكس ذلك في حزب السعادة 51.8٪".

المصدر: زمان