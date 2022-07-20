مكسيكو سيتي تبدأ بإنشاء محطة طاقة شمسية ضخمة

أعلنت كلوديا شينباوم عمدة مدينة مكسيكو سيتي، أن أكبر سوق للمواد الغذائية في العالم "سنترال دي أباستو" ستتم تغطيته بألواح شمسية ليصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية في المدينة.

وقالت شينباوم عبر "تويتر": "في المرحلة الأولى من إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في المدينة تم تركيب 600 لوح".

وأضافت إن إطلاق هذه المحطة سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 790 طنا.

وتعتبر محطة أرشان الروسية للطاقة الشمسية في كالميكيا أكبر محطة طاقة من هذا النوع في نظام الطاقة الموحدة (UES) في روسيا، وتصل طاقتها إلى 115.6 ميغاواط.

المصدر: RT