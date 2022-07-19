لا يقتصر فقط على التسوية السورية.. بوتين وأردوغان ورئيسي يتفقون على تعميق التعاون الثلاثي

اتفق قادة روسيا وإيران وتركيا على تعميق التنسيق الثلاثي في قضايا مختلفة لا تقتصر على التسوية السورية، حسب البيان المشترك الصادر عن قمتهم في طهران قبل قليل.

وجاء في البيان: "بالإضافة إلى القضية السورية، أكد القادة عزمهم على تعزيز التنسيق الثلاثي في ​​مختلف المجالات لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي المشترك".

ورفض الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، جميع العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا، ودعوا المجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات للشعب السوري.

و"أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، ورفضهم لجميع العقوبات أحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي".

كما دعا البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى "زيادة مساعدتها لجميع السوريين دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة".

وأعرب القادة الثلاثة عن رفضهم التام لأي إجراءات تمييزية ضد سوريا "قد تؤدي إلى تفككها عبر الترويج لمخططات انفصالية".

وأكدوا استحالة الحل العسكري في سوريا وأنه لا يمكن التسوية إلا من خلال عملية سياسية تقودها وترعاها الأمم المتحدة.

وورد في البيان أن الرؤساء "شددوا على التزامهم الراسخ بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأعربوا عن إدانتهم لازدياد أنشطة التنظيمات الإرهابية في سوريا، وهجماتها على الأهداف المدنية.

كما "رفضوا جميع المحاولات لخلق واقع جديد على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، بينها مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة.

وأعربوا عن رفضهم التام للمخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، الهجمات عبر الحدود والتسلل.

المصدر: تاس