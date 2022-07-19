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بريطانيا.. حالة استنفار قصوى في لندن بسبب الحرائق

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بريطانيا.. حالة استنفار قصوى في لندن بسبب الحرائق
Gettyimages.ru
بريطانيا.. حالة استنفار قصوى في لندن بسبب الحرائق
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أعلنت السلطات البريطانية مساء الثلاثاء حالة الاستنفار القصوى في العاصمة لندن، لمواجهة الحرائق بينما سجلت البلاد أقصى درجة حرارة في تاريخها.

ووصف عمدة مدينة لندن صديق خان، الوضع الناجم عن الحرائق بـ"الحرج"، داعيا الناس ليبقوا آمنين، لافتا إلى أن عناصر الإطفاء يعملون تحت ضغط كبير.

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وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن المئات من عناصر الإطفاء تحركوا من أجل السيطرة على عشرة حرائق على الأقل حول لندن.

وفي إحدى البلدات الواقعة شرقي لندن، تعرضت عدة بيوت للدمار، فيما تضررت أخرى بشكل كبير، من جراء الحرائق.

وأظهرت صور تم تصويرها من الأعلى سحبا من الدخان الكثيف والأسود فوق بلدات محاذية للندن، فيما لم ترد أنباء بعد عن وقوع خسائر بشرية.

وفي منطقة ليشتشاير أيضا، أعلنت هيئة الإطفاء حالة استنفار، داعية الناس إلى الاتصال بالسلطات في حال اندلاع حرائق.

وسجلت المملكة المتحدة يوم الثلاثاء أسخن يوم في تاريخها، بعد أن وصلت الحرارة إلى 40.2 مئوية في مطار هيثرو إلى جانب أماكن أخرى من البلاد.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام بريطانية

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