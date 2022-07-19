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أردوغان يطالب الأكراد بالابتعاد 30 كم عن الحدود التركية

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أردوغان يطالب الأكراد بالابتعاد 30 كم عن الحدود التركية
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة طهران اليوم الجماعات الكردية بالانسحاب 30 كم عن حدود بلاده في العمق السوري.

وقال أردوغان: "حان الوقت الذي يجب فيه تطهير هذه الأراضي من تهديدات الانفصاليين والإرهابيين".

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وقبل بدء القمة تحدث عن نيته القيام بعملية عسكرية ضد الأكراد.

وقال أردوغان خلال القمة إن بلاده لا تستطيع تحمل وجود الجماعات الكردية على الحدود السورية التركية.

وأضاف: "هذه المنظمات الإرهابية تواصل انتهاج سياستها الانفصالية على أراضي سوريا وتركيا. ولا يمكن لتركيا أن تبقى بمنأى عن أنشطتها، ولا يسعها إلا أن تلاحظ الأنشطة الانفصالية التخريبية الخطيرة التي تقوم بها على حدودنا".

وأكد الرئيس التركي إلى أن "سلامة أراضي سوريا وأمنها هي أولويتنا، وأنا متأكد من أن زملائي الإيرانيين والروس يدعمونني في هذه الرغبة".

المصدر: إنترفاكس

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