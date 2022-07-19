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بريطانيا.. اندلاع 10 حرائق في ضواحي لندن ومناطق أخرى من المملكة المتحدة (فيديو)

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بريطانيا.. اندلاع 10 حرائق في ضواحي لندن ومناطق أخرى من المملكة المتحدة (فيديو)
Gettyimages.ru
بريطانيا.. اندلاع 10 حرائق في ضواحي لندن ومناطق أخرى من المملكة المتحدة
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أفاد مراسل RT في لندن يوم الثلاثاء بأن 10 حرائق اندلعت في ضواحي العاصمة لندن ومناطق أخرى من المملكة المتحدة بسبب الحرارة المرتفعة.

وذكر المراسل أن الحرارة بلغت 40 درجة مئوية للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وهذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا في ظرف شهر مع ما يرافقها من حرائق عنيفة في شبه الجزيرة الإيبيرية وفرنسا.

وأشار إلى أن السلطات المعنية دعت المواطنين الى تفادي التدخين وتفادي حفلات الشواء في الحدائق العامة والمنزلية والمناطق الغابية.

وأضاف أن السلطات لم تعلن عن خسائر بشرية في انتظار تحديد حجم الخسائر المادية.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن حريقا ضخما اندلع في غابات منطقة وينينغتون شرقي لندن.

المصدر: RT + وسائل إعلام بريطانية

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