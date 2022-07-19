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الولايات المتحدة.. توقيف النائبة إلهان عمر خلال مشاركتها بوقفة احتجاجية

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الولايات المتحدة.. توقيف النائبة إلهان عمر خلال مشاركتها بوقفة احتجاجية
AFP
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أوقفت شرطة الكابيتول الأمريكي عددا من أعضاء الكونغرس بمن فيهم النائبة الديمقراطية إلهان عمر، وألما آدامز، خلال احتجاج داعم لحق الإجهاض نظم خارج مبنى المحكمة العليا.

وأكد موظفو آدامز اعتقالها في تغريدة من حسابها الرسمي على "تويتر"، كما أكد مكتب عمر اعتقالها.

وكتبت شرطة الكابيتول في تغريدة على تويتر "من المخالف للقانون منع حركة المرور، لذا فإن الضباط سيوجهون تحذيرات قبل أن يبدأوا في القيام بالاعتقالات".

وأعلنت في وقت لاحق أن "بعض المتظاهرين يرفضون الخروج من الشارع، لذلك بدأنا في إجراء اعتقالات"، دون أن تكشف عن هوية المعتقلين.

المصدر: "فوكس نيوز"

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