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مقتل رجل بالرصاص أثناء تصوير مسلسل "Law & Order" في نيويورك

أخبار العالم

مقتل رجل بالرصاص أثناء تصوير مسلسل
Gettyimages.ru
الشرطة الأمريكية
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قتل موظف في طاقم المسلسل التلفزيوني الأمريكي "Law & Order" بالرصاص في موقع التصوير في نيويورك.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الضحية كان في سيارة عندما فتح مجهول الباب من جانبه وأطلق النار عليه.

وقال الشهود إنهم لم يروا أو يسمعوا أي علامات على نشوب خلاف بين الجاني والضحية.

وتوفي الضحية البالغ من العمر 31 عاما والأب لـ3 أطفال، بعد إصابته بعدة رصاصات في الوجه والرقبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن منفذ الاعتداء هارب والشرطة تبحث عنه.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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