رجل يسقط من جسر على سيارة بورش فارهة في موسكو (صور)

سقط رجل على طريق موسكو الدائري السريع من فوق جسر على سيارة بورش عابرة، وتم نقله إلى المستشفى.

ووفقا لقناة دائرة التحقيقات المرورية الحكومة في العاصمة الروسية موسكو فإن الحادث وقع اليوم الثلاثاء حوالي الساعة الخامسة مساء على طريق موسكو الدائري، حيث سقط رجل يبلغ من العمر 43 عاما على سيارة فارهة.

وجاء في بيان الدائرة أن "الرجل أصيب بجروح متفاوتة الخطورة تم نقله إلى المستشفى، ويجري التحقق من أسباب الحادث وملابساته".

وأضافت أن لجنة تحقيق وضباط من شرطة المرور تعمل في موقع الحادث.

المصدر: نوفوستي