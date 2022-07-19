رئيس سريلانكا بالإنابة: الإدارة السابقة للبلاد كانت تخفي الحقائق

قال رئيس وزراء سريلانكا، الذي تسلم منصب الرئيس بالإنابة رانيل ويكرمسينغ، إن الإدارة السابقة للبلاد كانت "تخفي الحقائق" حول أزمتها المالية.

وقال ويكرمسينغ في حديث لشبكة CNN إن "حكومة الزعيم السابق جوتابايا راجاباكسا لم تقل لنا الحقيقة، وهي أن سريلانكا كانت مفلسة" وبحاجة للذهاب إلى صندوق النقد الدولي"، مضيفا: "أود أن أقول للناس الذين أعرف أنهم يعانون.. لقد عدنا إلى الوراء لسنا بحاجة إلى خمس سنوات أو 10 سنوات لنبدأ في الاستقرار، ولكن بحلول نهاية العام المقبل، وبالتأكيد بحلول عام 2024، سيكون لدينا اقتصاد فعال يبدأ بالنمو".

وأفاد ويكرمسينغ بأنه تحدث إلى الرئيس غوتابايا راجاباكسا منذ فراره من سريلانكا إلى جزر المالديف ومن ثم إلى سنغافورة، مبينا أنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس المستقيل لا يزال في سنغافورة أوذهب إلى بلد آخر.

ويتنافس ويكرمسنغ الآن على أن يكون الرئيس القادم لسريلانكا، حيث من المقرر أن ينتخب البرلمان زعيما جديدا يوم غد الأربعاء.

وسيواجه رئيس الوزراء السابق، والذي يدعمه حزب سريلانكا بودوجانا بيرامونا السياسي الحاكم، ثلاثة مرشحين آخرين على الأقل.

المصدر: CNN