مسؤول عسكري إيراني: "الناتو" العربي لا يمكن تحقيقه

اعتبر مساعد مدير مكتب الشؤون العقائدية والسياسية في القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد رسول سنائي راد، أن تشكيل حلف "الناتو" العربي لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي.

وأشار العميد سنائي راد، إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة غرب آسيا ولقاءاته مع بعض زعماء المنطقة ومحادثاته معهم، معربا عن اعتقاده بأن "هناك مساحة كبيرة جدا بين المزاعم والحقائق، حيث أن هذا الموضوع ليس بالجديد وقد سبقته مخططات مثل درع الجزيرة".

ورأى أن موضوع "الناتو" العربي، "تكرر خلال الأعوام الأخيرة عدة مرات ورفعت من أجله خطوات إلا أنها لم تسفر عن النتيجة المطلوبة، إذ أن عقبة هذه الفكرة يجب البحث عنها في الاجتماع الأمريكي الذي عقد في منتجع شرم الشيخ المصري حيث حاول الأمريكيون ربط الصهاينة بعدد من الدول العربية تحت غطاء تحالف".

وأضاف: "الحقيقة أن الأوضاع الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي لبلورة مثل هذه الفكرة غير مواتية حاليا"، معتبرا أن "الاسم الحقيقي لهذا التحالف هو تحالف عربي – عربي ورغم أنه يؤكد على الهوية العربية إلا أن الحقيقة شيء آخر وهو تحقيق أهداف وما يصبو إليه الكيان الصهيوني وتوفير أمنه خاصة وأن الأمريكيين الذين فشلوا في مخططاتهم بالمنطقة يحاولون الهروب منها ولكن بعد توفير الأمن للصهاينة".

المصدر: "فارس"