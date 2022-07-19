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بوتين وأردوغان يبدآن اجتماعهما في طهران

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بوتين وأردوغان يبدآن اجتماعهما في طهران
Sputnik
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بدأ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان اجتماعهما في العاصمة الإيرانية طهران، قبل قمة ثلاثية سيعقدانها مع نظيرهما الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويجري الرئيس بوتين زيارة تستغرق يوما واحدا إلى طهران، سيبحث خلالها مع نظيره التركي القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، ومسألة تصدير الحبوب الأوكرانية.

وسيعقد الزعماء الثلاثة الروسي والتركي والإيراني مباحثات حول الأزمة السورية.

ووصف الرئيس الإيراني زيارة بوتين لطهران، بأنها ستمثل نقطة تحول من حيث تطوير العلاقات بين روسيا وإيران، والتعاون الإقليمي والدولي.

المصدر: نوفوستي

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