الخارجية الروسية تشكك في قدرة واشنطن على تشكيل "ناتو" شرق أوسطي

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو تشكك في أن تصغي الدول العربية للولايات المتحدة في تشكيل "ناتو" شرق أوسطي.

وقال بوغدانوف للقناة الأولى الروسية: "هناك سؤال حول ما إذا كان سيتم تشكيل ناتو (شرق أوسطي). أشك بشدة في أن العرب سوف يتبعون الأمريكيين. لأنهم يفهمون أن هذا يتعارض مع مصالحهم الاستراتيجية. بالنظر إلى أنه من الضروري بناء علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة وليس العكس".

المصدر: نوفوستي