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بالفيديو.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يحلّق فوق حقل كاريش

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بالفيديو.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يحلّق فوق حقل كاريش
الصورة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي
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حلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الثلاثاء فوق منصة كاريش للغاز الطبيعي المتنازع عليها مع لبنان، وقال إن هذه المنصة الجديدة هي مستقبل الطاقة لإسرائيل.

وقال لابيد في تصريح إن "احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي لديها القدرة على الإسهام في حل أزمة الطاقة العالمية، كما يمكن للبنان أن يستفيد من تطوير الاحتياطيات في مياهه الاقتصادية، من خلال المفاوضات التي يجب أن تنتهي على الفور".

وشدد على أن "هذه المنصة الجديدة هي مستقبل الطاقة لدولة إسرائيل وتشكل فرصة اقتصادية، تشمل تصدير الغاز إلى مصر وأوروبا، سيستفيد منها كل مواطن إسرائيلي في المستقبل القريب".

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، حذر قبل أيام من استخراج النفط في الحقل، قائلا: "إذا سمحتم للشركات باستخراج النفط فسنقلب الطاولة على العالم كله، وإن كان الخيار أن يجوع اللبنانيون فخيار التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب أشرف بكثير".

المصدر: RT

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