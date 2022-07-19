وصول مدمّرة أمريكية إلى ميناء هلسنكي

وصلت المدمرة الصاروخية الأمريكية "يو إس إس أرلاي بيرك" إلى ميناء العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم الثلاثاء، حسب السفارة الأمريكية في فنلندا.

وقالت البعثة على وسائل التواصل الاجتماعي: "مرحبا بعودتك "يو إس إس أرلاي بيرك"... هذا دليل آخر على التزامنا بالعمل جنبا إلى جنب مع حليفنا المستقبلي في الناتو".

و"يو إس إس أرلاي بيرك"، مدمرة صاروخية من طراز Arleigh Burke، ويبلغ طولها 154 مترا وعرضها 18 مترا وطاقمها قرابة 330 شخصا.

واعتمادا على المهام المحددة، يمكن للسفينة حمل ما يصل إلى 56 صاروخا من طراز توماهوك.

وتنتظر فنلندا والسويد التصديق على طلباتهما المقدمة إلى حلف شمال الأطلسي للانضمام لصفوفه.

وحتى يوم الثلاثاء، صادقت 15 دولة من 30 على طلب البلدين.

المصدر: نوفوستي