قال عضو مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت، إن المذنب الوحيد في انتهاك النظام العالمي، هو الولايات المتحدة وسياستها في التدخل بشؤون الدول.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الغرب مستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تنتهك النظام الاقتصادي العالمي أو تعطله. كما زعمت يلين أن موسكو تستخدم الأدوات والشراكات الاقتصادية "سلاحا"، داعية إلى الحد من سعر النفط الروسي.

وردا على تصريحاتها، أكد شيريميت أن "المذنب الوحيد في انتهاك النظام العالمي هو الولايات المتحدة"، لافتا إلى أنهم "دمروا بأيديهم النظام العالمي الذي أقيم في مؤتمر يالطا الدولي في عام 1945"، ومشددا على أن "التدخل في الشؤون الداخلية للقوى السيادية، والسياسة العدوانية وغير المسؤولة والمعادية لروسيا من الأمريكيين، أدت إلى الأزمة العالمية الحالية ".

المصدر: نوفوستي