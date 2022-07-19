فاوتشي: لا أنوي التقاعد بل التنحي من منصبي الحكومي

أوضح مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الصحة أنتوني فاوتشي أنه لا يخطط للتقاعد، بل يفكر في موعد تنحيه عن منصبه الحالي في الحكومة.

وبعد أن نشرت "بوليتيكو"مقابلة مع فاوتشي قال فيها إنه لا يتوقع البقاء في منصبه الحالي بنهاية ولاية الرئيس جو بايدن الحالية، نشأت موجة من التكهنات الإعلامية حول التقاعد المحتمل لعالم المناعة المخضرم.

وشدد فاوتشي في حديث لصحيفة The Hill، اليوم الثلاثاء، على أنه لن يتقاعد، قائلا: "لن أتقاعد، لن أتقاعد. قد أتنحى من منصبي الحالي في وقت ما".

وردا على سؤال عما إذا كان سيواصل العمل مع الحكومة الفيدرالية إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، قال فاوتشي: "سواء كان دونالد ترامب في منصب الرئيس أو الفترة الثانية لجو بايدن، لا أنوي أن أكون في منصبي الحالي في يناير من عام 2025"، مضيفا: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن لدي أشياء أخرى أريد أن أفعلها بطريقة احترافية وأريد أن أمتلك القدرة، بينما ما زلت أمتلك الطاقة والشغف للقيام بها".

المصدر: The Hill