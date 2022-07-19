وسائل إعلام تكشف عن مقتل ضابط سويدي في دونيتسك

أفادت شبكة SVT التلفزيونية بمقتل ملازم سويدي من مدينة أوبسالا خدم في القوات الجوية السويدية، خلال معركة في ضواحي مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

ولقي العسكري البالغ من العمر 28 عاما مصرعه إثر إصابة في الصدر، ونقلت SVT عن مصدرها قوله: لقد جاء إلى دونباس قبل شهرين لنقل معرفته التكتيكية" لقوات كييف.

وأشارت القناة إلى أن بضع مئات من السويديين توجهوا إلى أوكرانيا لقتال القوات الروسية في قوام ما يسمى "باللواء الأجنبي" الأوكراني الذي حشده نظام كييف المرتزقة فيه من الشتات.

وحسب مصادر تلفزيونية سويدية، فإن بعض هؤلاء خدموا في القوات السويدية وتقاعدوا للذهاب إلى أوكرانيا، وبينهم أيضا عسكريون يخدمون في القوات السويدية.

المصدر: نوفوستي