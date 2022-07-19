جونسون يتسلّم "هدية الفراق" (صورة)

أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بأن أعضاء الحكومة اشتركوا على شراء "هدية الفراق"، لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.

وكانت الهدية عبارة عن كتب وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق.

Boris Johnson presented with books by hero Churchill as farewell gift at final cabinet meeting - The Independent https://t.co/RcAU7OtZqS SignUp HiPeople pic.twitter.com/HhkMUbMza3 — JustNow! 🇮🇹 (@JustNowOne) July 19, 2022

Boris Johnson Seen Taking Books From Downing Street Office, Sources Reveal That's Where He Keeps His Porn Stash pic.twitter.com/a1XiTTB2S7 — Le Chou News (@LeChouNews) July 19, 2022

These will be straight down to the charity shop tomorrow.

>> First edition Churchill books given to Boris Johnson at his final cabinet#ToryLeadershipContestpic.twitter.com/eMAK12SsY2 — #OhMG🌍🚀🌟 (@MarkGleaves) July 19, 2022

وفي المقابل ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الجولة الثانية من مناقشات المرشحين لرئاسة الوزراء البريطانية وجهت ضربة لجونسون حيث التزم الجميع الصمت بشأن مستقبله.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" لم يبد أي من المرشحين استعداده لمنح رئيس الوزراء الحالي مقعدا في الحكومة، حيث طلب منهم رفع أيديهم إذا كانوا يرغبون في ضم جونسون إلى فريقهم، لكن لم يفعل ذلك أحد.

ووصفت صحيفة "إكسبريس" ذلك المشهد بالـ"ضربة مذلة".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية