أكد المقدم في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن الجنرالات الغربيين يكذبون في مقابلاتهم حول الوضع الحقيقي للقوات الأوكرانية في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، ويضللون مشاهديهم.

واعتبر الخبير في مقالة نشرها موقع 19FortyFive أن القادة العسكريين الأمريكيين مخطئون بشدة عندما يزعمون أن الأسلحة الغربية قد غيرت ميزان القوى في أوكرانيا.

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وأشار إلى أن الجيش الروسي يتمتع بميزات ساحقة سواء على الأرض أو في السماء، كما أن توفير راجمات HIMARS لم يمنح ميزة لقوات كييف التي تتكبد خسائر فادحة.

وأكد أن أوكرانيا تفتقر بشدة إلى ذخيرة مدافع هاوتزر، بينما تواصل روسيا إنتاج كميات غير محدودة تقريبا من ذخيرة المدافع.

ونوه على أن التحليل غير المتحيز للمعلومات الواردة من ساحة المعركة يجعل من الممكن دحض تصريحات جنرالات "التلفزيون" الذين يعدون الجمهور الأمريكي بشن هجوم مضاد للقوات الأوكرانية وتحقيق "النصر".

المصدر: نوفوستي