 
مباشر

ضابط أمريكي: جنرالات "التلفزيون" الغربيون يكذبون ويضللون الأمريكيين حول الوضع في أوكرانيا

أخبار العالم

ضابط أمريكي: جنرالات
Sputnik
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tg92

أكد المقدم في الجيش الأمريكي دانيال ديفيس، أن الجنرالات الغربيين يكذبون في مقابلاتهم حول الوضع الحقيقي للقوات الأوكرانية في دونباس جنوب شرق أوكرانيا، ويضللون مشاهديهم.

واعتبر الخبير في مقالة نشرها موقع 19FortyFive أن القادة العسكريين الأمريكيين مخطئون بشدة عندما يزعمون أن الأسلحة الغربية قد غيرت ميزان القوى في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
دونيتسك: الأسلحة الأمريكية لم تسعف كييف في قلب المعركة
دونيتسك: الأسلحة الأمريكية لم تسعف كييف في قلب المعركة

وأشار إلى أن الجيش الروسي يتمتع بميزات ساحقة سواء على الأرض أو في السماء، كما أن توفير راجمات HIMARS لم يمنح ميزة لقوات كييف التي تتكبد خسائر فادحة.

وأكد أن أوكرانيا تفتقر بشدة إلى ذخيرة مدافع هاوتزر، بينما تواصل روسيا إنتاج كميات غير محدودة تقريبا من ذخيرة المدافع.

ونوه على أن التحليل غير المتحيز للمعلومات الواردة من ساحة المعركة يجعل من الممكن دحض تصريحات جنرالات "التلفزيون" الذين يعدون الجمهور الأمريكي بشن هجوم مضاد للقوات الأوكرانية وتحقيق "النصر".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا